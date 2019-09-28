В Украину уже прибыли почти 25 тысяч паломников-хасидов

Около 25 тыс. хасидов прибыли в Украину для празднования в Умани Рош Ха-Шана — Нового 5780 года по иудейскому календарю (в этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября).
Как сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в страну 5687 паломников-хасидов, которые направляются в Умань.
Всего в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24782 паломника.
В погранведомстве указали, что с начала прибытия хасидов (с 6 сентября) через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в Украину во время предыдущего визита.
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