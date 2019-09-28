Порошенко с супругой посетили Гонтареву в Лондоне

Пятый президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина посетили в Лондоне экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву.

«С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев», — написал Порошенко на своей странице в Фейсбук в субботу.

Он подарил Гонтаревой футболку с ее каррикатурой.

Порошенко назвал экс-главу НБУ сильным менеджером и сильной личностью.

«Когда надо было подвергать себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, — она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, — она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов», — написал он.

Как сообщалось, в конце августа Гонтарева заявила, что в Лондоне ее сбил автомобиль, она была госпитализирована и прооперирована.