Порошенко обещает три миллиона за информацию о поджигателях дома Гонтаревой

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил назначить вознаграждение в размере до 3млн грн лицам, которые предоставят достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество экс-главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой.
«Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривень. Это — тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности», — написал Порошенко на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.
В этом контексте он отметил, что «круг лиц, на которых падают подозрения, не так уж и широк. Пальцем ткнешь — и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону».
Порошенко напомнил, что на днях уже делился впечатлениями от общения с Гонтаревой в Лондоне.
«ДТП, поджог машины и дома — это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги в должности главы НБУ. Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что скроют концы в воду», — написал политик.
Как сообщалось, в конце августа Гонтарева заявила, что в Лондоне ее сбил автомобиль, она была госпитализирована и прооперирована.
В начале сентября она проинформировала, что машину ее невестки облили бензином и сожгли в центре Киева.
Утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен в результате поджога.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016