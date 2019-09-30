В Умань в этом году приехали почти 27 тысяч хасидов

На празднование иудейского Нового года — Рош а-Шана — в Умань прибыли почти 27 тысячи паломников-хасидов, среди которых 2240 детей и 11 женщин.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Уманского городского совета.

«По состоянию 30 сентября 2019 года в город Умань прибыло 26862 брацлавские хасиды из 8 стран, в том числе 2240 детей и 11 женщин», — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что паломники прибыли 897 транспортными средствами, в т.ч. 303 — автобусами, 571 — микроавтобусом, 23 — на легковых автомобилях.

Брацлавские хасиды традиционно массово приезжают осенью в Умань, чтобы отметить наступление иудейского Нового года у места захоронения цадика Нахмана.

В этом году празднование Рош а-Шана длится с 29 сентября по 1 октября.