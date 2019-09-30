Часть депутатов прибыли в ПАСЕ, несмотря на отказ от участия официальной делегации

Некоторые депутаты Верховной рады от Украины прибыли в понедельник на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой национальной делегации принимать в ней участие. Об этом заявил журналистам депутат Алексей Гончаренко, представляющий партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» .

«Сейчас в Страсбурге находятся четыре народных депутата от Украины, включая меня», — расскзаал он. Общаясь с журналистами, он также заявил, что народные избранники, прибывшие на сессию, не будут присутствовать в зале заседаний и сосредоточатся на встречах с коллегами-парламентариями на полях сессии.

Также политик заявил о намерении встретиться с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, которая представляет свою страну в Комитете министров СЕ.

Напомним, что ранее Верховная Рада утвердила состав новой делегации, однако не подала запрос на подтверждение ее полномочий. Несмотря на официальный отказ участвовать в работе ассамблеи из-за возвращения в нее российских парламентариев, глава нового состава украинской делегации от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько также решила присутствовать на осенней сессии. В воскресенье издание LB.ua опубликовало ее интервью, в котором она заявляла, что прибудет с неофициальным визитом в качестве гостя.