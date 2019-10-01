Эксперты указывают на связь Гетманцева с бизнес-партнером Коломойского

Принятие решения об изменениях в Налоговый кодекс Украины свидетельствует о влиянии на работу налогового комитета и его председателя Даниила Гетманцева извне, указывают эксперты.

Как сообщает «5 канал» со ссылкой на издание «Обозреватель», Даниил Гетманцев и Виталий Хомутынник связаны совместным бизнесом — компанией «М.С.Л.». Гетманцев имел долю в компании, так же как и Хомутынник. Тесть последнего, Виктор Сопельник, даже был вице-президентом лотерейного оператора, указывают журналисты.

Как отмечает издание «Обозреватель», в 2015 году компания попала в санкционный список СНБО. Якобы за финансирование терроризма и сепаратизма. Нацбанк заблокировал счета компании, но она продолжила работать. При этом, доподлинно не известно, платила ли налоги.

«Гетманцев фактически признался, что лотерейный оператор долгие годы работал в „тени“, — пишет издание. „Отчасти, возможно, в тени, частично с использованием схем, разработанных юристами, кстати абсолютно легальных схем“, — сказал он в ответ на прямой вопрос журналиста.

Он косвенно подтвердил, что он и его юристы разрабатывали эти самые „легальные теневые схемы“. В итоге, по данным Youcontrol, в М.С.Л.» образовался налоговый долг свыше 250 млн грн. То есть задачей Гетманцева и его фирмы была оптимизация и юридическое прикрытие незаконной деятельности лотерейного оператора.

«Он, очевидно, помогал использовать эти пробелы в украинском законодательстве для того, чтобы они успешно обеспечивали, ну скажем так, свой бизнес в Украине. Мы знаем эти фамилии. Я не знаю, где сейчас находится Сивкович, но Хомутынник на самом деле является бизнес-партнером в том числе того олигарха, которого часто связывают с той силой, представителем которой является господин Даниил Гетманцев», — объясняет политический эксперт Валерий Дымов.