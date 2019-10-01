ВТО пессимистично оценивает рост торговли в 2019 и 2020 годах

Обострившиеся противоречия между странами в сфере коммерции и замедление развития глобальной экономики привели к тому, что Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогнозы роста торговли на 2019 и 2020 годы. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве пресс-релизе ВТО.
«Эскалация напряженности в торговле и замедление в глобальной экономике привели к тому, что экономисты ВТО резко понизили прогнозы роста торговли на 2019 и 2020 годы», — говорится в сообщении.
На настоящий момент рост объема торговли товарами ожидается на уровне 1,2% в 2019 году, хотя в апреле прогноз составлял 2,6%. На 2020 год в ВТО ожидают рост в 2,7%, тогда как в апреле прогнозировался рост в 3%.
Экономисты ВТО подчеркивают, что риск дальнейшего снижения темпов роста торговли «остается высоким», и прогнозы на 2020 год «зависят от возвращения к более нормальным торговым отношениям» в мире.
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