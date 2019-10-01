В ПАСЕ создали группу «Балтик+» в ответ на возвращение России

В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций «Балтик+» в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает Укринформ.

«Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу», — рассказала Ясько.

В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Народный депутат отметила, что группа будет собираться не только в Страсбурге. В частности, следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.

Участники «Балтик+» приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.