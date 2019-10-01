Правительство согласно почти в два раза снизить рентную плату за добычу янтаря

Кабинет министров в своем законопроекте о легализации добычи янтаря предлагает снизить размер рентной платы за такую деятельность с 25% до 15%.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Законопроектом предусмотрено внедрение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу.
«Более того, все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований, такие как горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя — ликвидированы», — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, Кабмин предлагает выдавать лицензии на добычу янтаря с помощью аукционов.
Срок действия лицензии составит 5 лет. В рамках одной лицензии можно будет проводить разведку и добычу янтаря на участке площадью 10 гектаров.
«Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы направлять в пользу местных общин», — заявили в правительстве.
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