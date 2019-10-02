Рада разрешила частным компаниям запускать ракеты в космос

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 1071 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины», разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.
Принятие документа во втором чтении и в целом со внесенными технико-юридическими правками поддержали на пленарном заседании парламента в пятницу 308 народных депутатов, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно пояснительной записке к законопроекту, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также будет способствовать к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.
Согласно тексту документа, основными принципами космической деятельности в Украине являются: господдержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины; открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и ресурсов, содержащиеся в нем, с ограничениями только, когда это необходимо для обеспечения соблюдения интересов национальной безопасности.
Также подчеркивается важность содействия международному сотрудничеству, сохранения и развития существующих международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.
Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.
В настоящее время в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, могут осуществлять только госкомпании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016