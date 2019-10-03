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Дом Курта Кобейна выставили на продажу за $7,5 млн

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Дом Курта Кобейна выставили на продажу за $7,5 млн

Двухэтажный особняк экс-лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставлен на продажу в Сиэтле. Стоимость объекта, с которым связана история рок-музыки, составляет $7,5 млн.

Курт Кобейн приобрел недвижимость вместе с Кортни Лав в январе 1994 года. Пара жила здесь несколько месяцев со своей дочерью Фрэнсис Бин Кобейн, пока фронтмен Nirvana не скончался, выстрелив себе в голову из ружья в теплице на заднем дворе. Кортни Лав распорядилась снести теплицу, а затем переехала в соседний дом, где проживала до 1997 года.

Нынешние владельцы приобрели дом Кобейна в 2000-х, сообщает CNN. Зданию 117 лет, в нем четыре спальни и четыре ванные комнаты. Отдельно стоящий гараж был построен в 1999 году.

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В описании дома на сайте продавца сказано, что это «прекрасно ухоженный дом в исключительной местности».

недвижимость, музыка, Курт Кобейн
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