Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

Одноэтажный дом в Абердине, штат Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия. Об этом сообщает в Facebook департамент археологии и сохранения исторического наследия штата.

«В этом доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство Курта Кобейна (фронтмена Nirvana) в период с 1968 по 1984 год», — отмечается в сообщении.

Именно здесь, по информации департамента, Кобейн стал увлекаться музыкой и экспериментировать с разными инструментами, что заложило основу для его дальнейшего творчества. Дом внесен в реестр культурно значимых зданий.

Как отмечает издание Dazed, этот дом построен в 1923 году. Нынешний совладелец Ли Бэкон купил его у семьи Кобейн в 2018 году и вскоре после этого начал восстанавливать. Сейчас, со слов Бэкона, реставрация завершена на 90–95%. Следующей весной планируется организовать бесплатные экскурсии.

В прошлом году гитару Кобейна Martin D-18E выставили на аукционе за $1 млн. Музыкант использовал ее 18 ноября 1993 года, во время акустического концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке, за пять месяцев до смерти. Запись этого концерта заняла первое место в чарте Billboard.