«Нафтогаз» требует от «Газпрома» разблокировать газ из Туркменистана

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать возможность для Украины получать газ из Туркменистана. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор украинской группы компаний Юрий Витренко.

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.

Витренко также назвал неприемлемым требование российской стороны, которое, по его словам, заключается в том, чтобы «Нафтогаз» отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже, который потребовал от «Газпрома» выплатить компенсацию за неисполнение текущего транзитного договора.

Напомним, что в середине сентября в Брюсселе прошли консультации, в которых приняли участие главы Минэнерго России и Украины, а также представители Еврокомисии и руководители «Нафтогаза» и «Газпрома». Стороны не заключили соглашение о транзите российского газа через Украину после 2019 года, однако посчитали дискуссию конструктивной.