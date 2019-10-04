В Польше назвали сроки полного отказа от газа из России

Варшава может полностью отказаться от российского газа после 2022 года, когда истекает действующий контракт с «Газпромом». Об этом в эфире «Польского радио» заявил представитель правительства республики по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
По его словам, такое развитие событий возможно при выполнении двух условий — расширении мощности терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце и завершении строительства газопровода Baltic Pipe (запланировано на 2022 год), который усилит связь с норвежской газотранспортной системой и позволит Польше получать из скандинавской страны около 8 млрд куб. м газа в год.
«И газопровод, и расширенный терминал — это наш стратегический выход из ситуации с зависимостью от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления», — заверил Наимский и пояснил, что речь идет о таких направлениях как США и Катар.
Польша регулярно заявляет о намерениях найти альтернативу российскому газу, указывая на угрозу зависимости от «Газпрома». В частности, в июне 2019 года польский президент Анджей Дуда в рамках переговоров с президентом США Дональдом Трампом договорился о дополнительном контракте на покупку Варшавой 2 млрд куб. м американского СПГ на $8 млрд. В целом соглашение польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на поставку СПГ из США заключено более чем на 20 лет.
При этом Польша остается одним из крупнейших покупателей российского газа в Восточной и Центральной Европе: в 2018 году «Газпром» поставил в эту страну 9,86 млрд куб. м газа, то есть примерно 25% от общего объема поставок в регион.
Baltic Pipe — совместный проект польской государственной Gaz-System и датской Energinet, который начал обсуждаться еще в начале двухтысячных годов. Создание трубопровода поддерживает Евросоюз.
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жаль, что нас не ополячили! были бы нормальными людьми, а не "хохлами недоделанными" как по-братски называют лишнехромосомные свинорылы в кокошниках