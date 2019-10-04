«Луценко не заслуживает доверия»: в Конгрессе заслушали показания Волкера

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN.

Волкер появился перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, слушавшего разговор Трампа и Зеленского.

Законодателям бывший спецпредставитель сообщил, что в украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить причины происходящего.

Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, что выражает обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации. По его словам, Луценко не заслуживает доверия.

CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.

Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.

В подтверждение своих слов Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, из которой следует, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Юрий Луценко заявил «The Washington Post», что Хантер Байден не нарушал законов Украины.