У врача-трансплантолога изъяли почти миллион долларов

В результате обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявлено подозрение.

«840 тысяч долларов США были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США», — сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По словам Максимец, врачу вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Напомним, 3 октября стало известно, что прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.