В «Слуге народа» обещают решить вопрос с обыском и прослушкой нардепов

Фракция «Слуга народа» планирует прописать порядок задержания, обыска и прослушивания народных депутатов отдельным законопроектом, согласно которому такие следственные действия должен будет согласовать генпрокурор и разрешить суд.
Об этом сообщил журналистам 4 октября глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает Liga.net.
«Именно эта позиция разделила зал и было много замечаний к тому, каким именно образом это должно происходить, мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли те нормы, которые будут касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов», — рассказал Монастырский.
Нардеп сообщил, что фракция СН подпишет законопроект, и поделился, что, в общих чертах, будет в нем предложено:
«Речь идет о том, что как и любой специальный субъект, речь об адвокатах, например, что согласовывать подобные ходатайства должен генеральный прокурор, а решение принимать судья апелляционного суда».
По словам Монастырского, с момента начала действия закона о снятии депутатской неприкосновенности (1 января 2020 года), Рада не сможет давать согласие или несогласие, на задержание, обыск и открытие уголовного производства против нардепов.
Напомним, что сегодня Верховная Рада приняла в целом проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства», который в том числе дает право НАБУ и ГБР прослушку.
При этом депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на отмену ее в Конституции. Сейчас НАБУ не может прослушивать и обыскивать депутатов без 226 голосов в Раде.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016