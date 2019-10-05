Государство заплатит партиям, победившим на выборах, почти полмиллиарда гривен

Центральная избирательная комиссия возместила за счет средств госбюджета парламентским политическим партиям расходы на предвыборную агитацию на выборах 21 июля на сумму более 467 миллионов гривен.

«Комиссия своим решением возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, за счет средств государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, в размере фактически осуществленных политической партией расходов на общую сумму 467 327 638,83 грн», — сообщает пресс-служба ЦИК

Партии «Батькивщина» возмещено 87 214 297,80 грн., партии «Голос» — 105669 560,00 грн., Партии «Европейская Солидарность» — 99 494 126,81 грн., партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 60 309 381,40 грн., партии «Слуга народа»- 114 640 272,82 грн.

Напомним, что 2 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, которым отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.