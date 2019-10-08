Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике 2019 года вручили Джеймсу Пиблзу «за теоретические открытия в физической космологии», Мишелю Майору и Дидье Кело — «за открытия экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды». Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета в Стокгольме. Трансляция доступна на официальном Youtube-канале Нобелевского фонда.
В прошлом году обладателями премии стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) за их «революционные открытия в области лазерной физики». Премию присудили за два открытия: половину награды получил Эшкин с формулировкой «за оптические пинцеты и их применение в медицине», а другую половину — Муру и Стрикленд «за разработку ультракоротких световых импульсов». Открытия нобелевских лауреатов позволили значительно расширить область применения лазерных систем (от изготовления передовых материалов до медицины, в частности в операциях на глазах).
Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 210 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится 10 декабря, в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около $914,5 млн.)
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016