Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике 2019 года вручили Джеймсу Пиблзу «за теоретические открытия в физической космологии», Мишелю Майору и Дидье Кело — «за открытия экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды». Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета в Стокгольме. Трансляция доступна на официальном Youtube-канале Нобелевского фонда.

В прошлом году обладателями премии стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) за их «революционные открытия в области лазерной физики». Премию присудили за два открытия: половину награды получил Эшкин с формулировкой «за оптические пинцеты и их применение в медицине», а другую половину — Муру и Стрикленд «за разработку ультракоротких световых импульсов». Открытия нобелевских лауреатов позволили значительно расширить область применения лазерных систем (от изготовления передовых материалов до медицины, в частности в операциях на глазах).

Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 210 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится 10 декабря, в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около $914,5 млн.)