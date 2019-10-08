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Instagram уберет возможность следить за лайками пользователей

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Instagram уберет возможность следить за лайками пользователей

В социальной сети Instagram исчезнет вкладка «Подписки», которая позволяла отслеживать лайки и действия других пользователей соцсети. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителей соцсети.

Ранее при нажатии на значок сердечка в нижней панели интерфейса пользователь мог выбрать вкладку «Подписки», в которой показывалось, каким постам и комментариям ставили лайки друзей пользователя. Как отмечает BuzzFeed, об этой функции многие пользователи не догадывались или просто забывали о ней.

Это приводило к неприятным для пользователей ситуациям, когда их активность в соцсети, которую они хотели бы скрыть, становилась известна. Руководитель Instagram по продукту Вишал Шах также поддержал это решение, отметив, что многие пользователи не догадывались, об их действиях в приложении могли узнать другие люди.

Вкладка «Подписки» появилась в приложении Instagram еще в 2011 году. Предполагалось, что она дает возможность пользователям расширить кругозор и найти новый контент через лайки друзей. Однако к настоящему времени эти функции уже выполняет вкладка с рекомендованным контентом.

У отдельных пользователей вкладка «Подписки» уже исчезла, сменившись вкладкой «Что нового», где отображаются лишь действия самого пользователя и уведомления о новых публикациях друзей. По информации TechCrunch, функцию слежения за лайками начали убирать у пользователейInstagram с 7 октября, к концу недели она должна пропасть у всех.

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Отметим, что в июле Instagram также апустил эксперимент, в котором для пользователей в отдельных странах скрывается число лайков под публикациями страниц, на которые они подписаны. «Мы хотим, чтобы Ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми Вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают», — поясняла такое решение администрация соцсети. В конце сентября схожий эксперимент запустила соцсеть Facebook.

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