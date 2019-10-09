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Эстония не желает принимать беженцев, ссылаясь на проблемы с украинцами

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Эстония не желает принимать беженцев, ссылаясь на проблемы с украинцами

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что пока его политическая сила входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов.

Об этом он сказал в Люксембурге на встрече глав МВД стран-членов ЕС, на которой обсуждались проблемы миграционной политики, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал ERR.

Хельме сообщил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

«Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать просителей убежища вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи», — сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

«Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны», — отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

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«У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема», — считает министр внутренних дел.

По его словам, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко. «До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет», — подчеркнул лидер консерваторов.

Эстония, беженцы
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