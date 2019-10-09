В космосе впервые вырастили искусственное мясо

Израильская компания Aleph Farms вместе с партнерами из России и США впервые вырастила на Международной космической станции искусственное мясо. Об этом Aleph Farms сообщила в своем аккаунте в Twitter.
Суть экспериментального метода заключается в том, чтобы имитировать процесс регенерации мышечной ткани коровы. На специальном 3D-биопринтере космонавты смогли вырастить небольшой кусок искусственной говядины, размером всего несколько миллиметров.
Для выращивания мяса специалисты компании берут клетки у коров, выращивают их в специальной питательной среде, а затем собирают из них искусственную мышечную ткань. На Земле этот процесс происходит медленнее, так как его ограничивает гравитация: мясо растет тонкими слоями. В условиях же МКС, где гравитация намного меньше, чем на Земле, мышечная ткань растет во все стороны и этот процесс происходит быстрее. «Ткань печатается одновременно со всех сторон, подобно тому, как мы делаем снежок, в то время как многие другие биопринтеры создают ее слой за слоем», — объяснил представитель компании Йоав Рейслер порталу Space.com.
Эксперимент с производством говядины, который прошел на МКС в конце сентября, длился в течение 7 дней. Далее в планах специалистов вырастить также искусственное мясо кролика и рыбы. Юсеф Хесуани рассказал, что в планах у компаний-партнеров производить на МКС большое количество искусственного мяса, однако для этого на станцию нужно завезти дополнительное оборудование.
В пресс-релизе Aleph Farms сообщается, что для производства одного килограмма искусственного мяса нужно от 10 тыс. до 15 тыс. литров воды. Пока на МКС нет подобных ресурсов, однако эксперимент все равно важен для того, чтобы исследовать возможности производства искусственного мяса в условиях космоса.
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