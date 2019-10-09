На Луганщине националисты прорываются к линии фронта: прозвучали выстрелы

На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и националистами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы сорвать разведение сил.
«В Кременном на блок-посту правоохранители открыли стрельбу по ветеранам и активистам», — заявил представитель «Нацкорпуса» Роман Чернышев в Facebook.
В опубликованных видео говорится о том, что правоохранители осуществили несколько выстрелов в воздух.
Глава «Национального корпуса» Андрей Белецкий при этом заявляет, что националисты едут на мирную акцию и во время инцидента на блокпосту у националистов не было оружия в руках.
Напомним, что 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
8 октября националисты на Донбассе создали «штаб сопротивления капитуляции».
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