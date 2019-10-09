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В ГБР пока не планируют объявлять подозрение Порошенко

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В ГБР пока не планируют объявлять подозрение Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях пятого президента Украины Петра Порошенко, речь об объявлении подозрения пока не идет, заявил директор ГБР Роман Труба.

«Вы имеете в виду информацию, которая была распространена СМИ о действиях прокуроров. О действиях прокуроров я не могу ничего сказать, поскольку не владею такой информацией. Я могу ответить за действия следователей ГБР: по состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко», — сказал он на брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.

Труба отметил, что на нынешнем этапе следователи ГБР проводят «комплекс следственных действий для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях высших должностных лиц государства».

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«Объявление подозрения — это не тайный процесс. Когда мы соберем доказательства именно вины, об этом обязательно узнает общество», — указал директор ГБР.

Петр Порошенко, ГБР
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