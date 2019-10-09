Зеленский в четверг будет целый день в ресторане общаться с журналистами

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.

«В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским... Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации», — говорится в анонсе, опубликованном пресс-службой главы государства в среду.

Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция мероприятия.

«Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом», — пояснили в Офисе президента.

Кроме того, говорится в анонсе, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.