Зеленский в четверг будет целый день в ресторане общаться с журналистами

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
«В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским... Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации», — говорится в анонсе, опубликованном пресс-службой главы государства в среду.
Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция мероприятия.
«Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом», — пояснили в Офисе президента.
Кроме того, говорится в анонсе, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016