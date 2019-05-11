У Зеленского рассказали, как именно будут отбирать людей на должности во власти

Кандидатов на все ключевые должности будет отбирать комитет, куда войдут до пяти членов команды Зеленского. Этот комитет будет давать рекомендации президенту. Об этом в интервью Лига.net заявил экс-министр финансов, советник в команде Зеленского Александр Данилюк.
По словам Данилюка, избранный президент Владимир Зеленский сформирует «Номинационный комитет» из трех-четырех, максимум, пяти ключевых членов своей команды.
«Они рассматривают всех претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято, желательно, консенсусное решение, и дана соответствующая рекомендация президенту для принятия окончательного решения. Это похоже на отбор в McKinsey, где я работал, когда кандидат проходит несколько собеседований с оценкой по набору критериев, и все интервьюеры должны утвердить человека», — уточнил Данилюк.
Он заявил, что набирать придется очень многих, «если считать, то можно сбиться». «Глава АП, заместители. В СНБО, в МИД, СБУ, ГПУ. Плюс замы. Но, не стоит думать, что всех сразу поменяем», — сказал Данилюк, и напомнил, что «есть еще должности в национальных регуляторах, ряде комиссий, включая по отбору членов наблюдательных советов госбанков и т.д.».
По словам Данилюка, все члены команды «понимают, что будет успешен президент Зеленский или нет, зависит от того, получится ли собрать команду профессионалов одного калибра с правильными ценностями, умеющими превращать идеи в конкретные дела».
В то же время он отметил, что среди приближенных к Зеленскому есть люди, которым он не доверяет. «Да, есть. Я об этом открыто говорю внутри команды. Нужно сказать, почему не доверяю. Есть люди, которые считают себя специалистами в определенной области, а я их такими не считаю. По каждой теме, очень много людей высказываются, но не готовы нести ответственность и делать», — сказал Данилюк.
Напомним, что 10 мая Зеленский обратился к народным депутатам с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая. Также он в резкой форме выразил возмущение затягиванием с назначением даты его инаугурации, поскольку, по его словам, Порошенко «никак не остановится», «предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии», решает кадровые вопросы, подписывает указы и прочее.
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