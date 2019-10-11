На Черниговщине рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В с. Ольшана Ичнянского района Черниговской области в результате лобового столкновения автомобиля Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки «І-VAN» травмированы 10 человек.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
«В с. Ольшана Ичнянского района, по ул. Славянской, на закругленном участке дороги в 10 ч. 22 мин. 10 октября водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки „І-VAN“ сообщением „Ичня-Прилуки“, в котором были 23 пассажира. в результате происшествия 10 пассажиров получили травмы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пятерых пострадавших доставили в Ичнянскую районную больницу, еще пятерым назначили амбулаторное лечение. По информации медиков, серьезных травм у пострадавших нет — в основном ушибы и стресс.
Напомним, что 7 октября возле пгт Козелец грузовой автомобиль МАН ударил рейсовый автобус «Эталон», который двигался по маршруту «Чернигов-Киев», в результате чего тот перевернулся на бок. Травмы получили четверо пассажиров автобуса.
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