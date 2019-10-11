Умер космонавт Алексей Леонов, который первый вышел в открытый космос

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу российским СМИ его помощница Наталья Филимонова.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище ( Московская область).

В пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердили информацию о смерти Леонова.

30 мая этого года он отметил 85-летие. Его юбилею 29 мая посвятили выход в открытый космос члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин. На их скафандрах были прикреплены надписи «Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович». Также они вынесли за борт станции портрет с его изображением.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля «Восход-2» (командир — Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран — «Союза-19» (СССР) и Apollo 18 («Аполлон-18», США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей — Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.