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Совладелец строительного холдинга опроверг слухи о лоббировании интересов компании нардепом-мажоритарщиком Леоновым

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Совладелец строительного холдинга опроверг слухи о лоббировании интересов компании нардепом-мажоритарщиком Леоновым

Совладелец строительного холдинга «Мегалайн» Дмитрий Старовойтов опроверг слухи о том, что народный депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа» Алексей Леонов лоббирует интересы компании.

«Наши интересы Алексей не лоббирует и лоббировать не может. У нардепа нет таких полномочий. За уши можно притянуть подачу запросов в органы власти. Но каждый запрос фиксируется. И если бы Алексей подготовил такой документ, об этом тут же стало бы известно. Кроме того, нашему холдингу 25 лет. Все это время нам была чужда политика. А Леонов, при всем уважении, стал депутатом только этим летом. И сразу после этого начались попытки связать нашу компанию с ним. Происходящее — это просто грязные методы, к которым прибегали и прибегают политические оппоненты Алексея. Еще один пример недобросовестных манипуляций, когда в СМИ распространяются фейки, содержащие лозунги и домыслы, но без единого факта», — сказал Старовойтов в интервью изданию «Дело».

При этом он подтвердил, что действительно дружит с нардепом много лет, а ранее они вместе учились и работали. Однако поддерживать политика Старовойтов готов исключительно в качестве избирателя. А публикации в СМИ о финансировании избирательной кампании Леонова назвал домыслами.

«Я видел эти публикации. Там еще было что-то о том, что я каждый месяц покупаю новую Ferrari и у меня огромный особняк в Швейцарии. Что тут скажешь? Хуже всего мне приходится, когда на эти публикации наталкивается моя жена и требует отчета, где наш автопарк и почему она до сих пор не была в каком-то очередном особняке или на острове. Если серьезно, то авторам этих статей надо писать фантастику, а не размениваться на дешевую заказуху. Как друг, я за Алексея могу проголосовать на выборах. Ни миллиардами, ни миллионами я ему не помогал и не собираюсь», — заявил Старовойтов, добавив, что он поддерживает курс президента Владимира Зеленского на перемены, на привлечение международных инвестиций, вывод экономики из тени, развитие производства.

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Напомним, на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 135 (Приморский район Одессы) кандидат от «Слуги народа», ресторатор Алексей Леонов победил народного депутата Сергея Кивалова. Леонова поддержали 40,21% избирателей, принявших участие в голосовании.

Одесса, Алексей Леонов, Дмитрий Старовойтов
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