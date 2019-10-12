В МИД заявили, что итоговый документ «нормандского саммита» еще не согласован

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом сообщает Укринформ.

Таким образом, он прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе «нормандского» саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

«Согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный на данный момент советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет», — сказал Пристайко.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что дата встречи в нормандском формате будет определена после завершения этапа подготовки.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если нормандский формат будет отложен, Украина будет искать альтернативу. По его словам, одной из альтернатив являются прямые переговоры с Путиным.

Также президент отметил, что без нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.