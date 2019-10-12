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Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко

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Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет включать три группы людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Радио Свободе.

По его словам, этот обмен будет более сложным, чем предыдущий.

«Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять», — сказал министр.

Кроме того, Пристайко, комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, сказал: «Это является необходимой частью процесса».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате. Зеленский уточнил, что Украина подготовила две позиции по обмену, однако пока общения по этому вопросу с Россией нет.

Добавим, помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.

обмен пленными, Вадим Пристайко
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