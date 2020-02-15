Пристайко назвал сроки нового обмена пленными

В новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек, ожидается, что это произойдет ещё до встречи в "нормандском формате , заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти «всех на всех», — сказал он в субботу журналистам после украинского ланча, организованного в рамках Мюнхенской конференции, передает Интерфакс-Украина.

Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в «нормандском формате».

Как сообщалось, на встрече в Париже лидеры стран «нормандской четверки» предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.