Пристайко назвал сроки нового обмена пленными

В новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек, ожидается, что это произойдет ещё до встречи в "нормандском формате , заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти «всех на всех», — сказал он в субботу журналистам после украинского ланча, организованного в рамках Мюнхенской конференции, передает Интерфакс-Украина.
Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в «нормандском формате».
Как сообщалось, на встрече в Париже лидеры стран «нормандской четверки» предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.
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