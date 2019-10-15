Александр Копыленко принял присягу нардепа

Александр Копыленко принял присягу народного депутата Украины.

Как передаёт корреспондент агентства Интерфакс-Украина, Копыленко был избран в парламент по спискам партии «Слуга народа».

Согласно открытым источникам, Копыленко до избрания нардепом был директором Института законодательства Верховной Рады, заведующим кафедрой теории и истории государства и права университета «КРОК». В 2013-2014 годах был членом ЦИК. С 1998 по 2002 год был советником председателя Верховной Рады.

Как сообщалось, 5 октября Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии «Слуга народа» Александра Копыленко в связи с тем, что Верховная Рада постановлением от 10 сентября 2 досрочно прекратила полномочия нардепа Анны Коваленко.