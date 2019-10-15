Кабинет министров уволил главу Госспецсвязи

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Леонида Евдоченко.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 12 октября, обнародованное на сайте правительства.

Евдоченко возглавлял Госспецсвязи июля 2015 года.

Как сообщалось, согласно размещенной в Едином государственном реестре деклараций е-декларации, его заработная плата в 2018 году составила 620,534 тыс. грн, зарплата по совместительству — 39,206 тыс. грн, компенсация стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы — 2,566 тыс. грн, пенсия — 111,762 тыс. грн.

Он также задекларировал 107,8 тыс. грн, $30 тыс. и EUR36,5 тыс. наличных средств.

Евдоченко владеет квартирой 73,5 кв. м в Киеве и земельным участком 964 кв. м в Нижней Дубечне Вышгородского района Киевской области.

Кроме того, экс-глава Госслужбы владеет 903 акциями (номинальная стоимость по 0,25 грн) «Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь».