Белый дом проведет внутреннюю проверку из-за разговора Трампа и Зеленского

В Администрации президента США Дональда Трампа намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Украинская правда, со ссылкой The New York Times.

Издание отмечает, что советники президента выражают опасения, что такие действия есть ни что иное, как поиск «крайнего» в расследовании импичмента из-за жалобы обличителя на злоупотребление властью Трампом.

Напомним, в Вашингтоне разразился скандал из-за разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая встревожила сотрудника разведки.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. «На меня никто не давил», — заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.