Трамп ведет переговоры с иностранными лидерами по личному телефону, - WP

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с иностранным лидерам по личному мобильному телефону, минуя официальные каналы связи. Об этом сообщает Thе Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Отметим, что по правилам, звонки иностранным лидерам президента США обычно планируются заранее, разрабатывается их сценарий, проводятся консультаций с высокопоставленными чиновниками. Также советники и сотрудники администрации находятся возле президента во время разговора. Позже разговор расшифровывается, а затем о нем выпускается публичное сообщение. Однако Трамп может обойти эти правила и провести разговор напрямую. При этом отчет о беседе для анализа или для прессы приходится писать по воспоминаниям самого президента. В Белом доме рассказали, что в апреле Трамп незапланированно поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сотрудники Белого дома были поражены после того, как канадские чиновники опубликовали резюме разговора.