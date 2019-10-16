Сайт «Миротворец» незаконный и его надо закрыть, - миссия ООН

В то время, как в ООН возмутились безнаказанностью нападений на журналистов, мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине отмечает незаконную деятельность сайта «Миротворец» и призывает депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.
Об этом заместитель председателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро сообщил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают Українські новини.
«Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент — это сайт „Миротворец“. Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц», — сказал он.
Представитель ООН добавил, что человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на «Миротворце», убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе.
«К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность», — подчеркнул дипломат.
Моро призвал депутатов инициировать закрытие.
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