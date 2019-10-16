Зеленский подписал закон о господдержке иностранных кинопроизводителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке иностранных кинопроизводителей, который будет способствовать привлечению инвестиций и популяризации Украины, сообщает пресс-служба главы государства в среду вечером.
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон „О государственной поддержке кинематографии в Украине“ относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине» 20 сентября 2019г.
«Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины. Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны», — говорится в сообщении.
Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.
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