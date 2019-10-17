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Рада одобрила закон Зеленского об обличителях коррупции

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Рада одобрила закон Зеленского об обличителях коррупции

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 1010 авторства президента Владимира Зеленского «О внесении изменений в закон „О предотвращении коррупции“ об обличителях коррупции», передает корреспондент РБК-Украина.

За проект во втором чтении проголосовали 252 нардепа.

Документом определяется правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации; предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

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Реализация закона потребует расходов из госбюджета Украины, направленных на финансирование мероприятий по обеспечению соблюдения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям.

Согласно закону, выплата вознаграждения обличителю осуществляется сразу после решения суда и не зависит от возвращения причиненного государству ущерба.

При этом выплата вознаграждения предусмотрена, если причиненный коррупционными действиями вред государству превышает 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Отметим, ко второму чтению норма об установлении вознаграждения «в рамках 10%» заменена на фиксированное вознаграждение в размере 10% нанесенного государству ущерба коррупционным деянием. Кроме того, утверждено, что распределение вознаграждения между несколькими обличителями осуществляется «в равных частях».

Источниками поступления определяются средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.), применяемых по решениям (приговорам) судов, принятым по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания обличителя (обличителей) содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

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Напомним, 13 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 1010, за документ проголосовали 283 депутата ВР. До этого антикоррупционный комитет ВР не нашел в проекте рисков коррупции. Так, члены комитета рекомендовали Раде принять законопроект президента за основу.

Так, президент в первый день работы ВР внес законопроект об обличителях коррупции. Проект был зарегистрирован 29 августа и определен главой государства как неотложный.

коррупция, Верховная Рада, закон
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