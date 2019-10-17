96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать

По меньшей мере 96% прокуроров в Украине хотят пройти переаттестацию и работать в обновленных органах прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«По предварительным подсчетам, всего до кадровых служб органов прокуратуры поступило заявлений на прохождение аттестации от 96% прокуроров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом Офисе генпрокурора хотят работать 80% прокуроров ГПУ.
«Они начнут процесс аттестации первыми из тестирования на знание и умение применить закон», — сообщили в ГПУ.
В региональных прокуратурах процент тех, кто хочет продолжить работу, значительно выше. Так, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей хотят пройти переаттестацию.
«99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской области. В остальных областях этот показатель превышает 90%», — рассказали в ГПУ.
23 сентября 2019-го президент. Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры, принятый Верховной Радой 19 сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016