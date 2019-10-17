96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать

По меньшей мере 96% прокуроров в Украине хотят пройти переаттестацию и работать в обновленных органах прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По предварительным подсчетам, всего до кадровых служб органов прокуратуры поступило заявлений на прохождение аттестации от 96% прокуроров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом Офисе генпрокурора хотят работать 80% прокуроров ГПУ.

«Они начнут процесс аттестации первыми из тестирования на знание и умение применить закон», — сообщили в ГПУ.

В региональных прокуратурах процент тех, кто хочет продолжить работу, значительно выше. Так, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей хотят пройти переаттестацию.

«99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской области. В остальных областях этот показатель превышает 90%», — рассказали в ГПУ.

23 сентября 2019-го президент. Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры, принятый Верховной Радой 19 сентября.