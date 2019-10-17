В Украине появятся аудиторы безопасности автодорог

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 1061 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог», которым предусматривается ввести аудит безопасности автомобильных дорог. За документ проголосовали 316 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.
Документ дополняет закон «Об автомобильных дорогах» новой статьей об аудите безопасности автомобильных дорог.
Предусматривается, что аудит безопасности автомобильных дорог — это независимая, системная, техническая и детальная оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог, который осуществляется:
на всех стадиях проектирования, предусмотренных действующим законодательством в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;
на стадии строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) автомобильных дорог;
на стадии ввода в эксплуатацию автомобильной дороги.
Согласно закону, такой аудит может быть добровольным или обязательным. При этом он является обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах.
Заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог являются балансодержатели автомобильных дорог. Также заказчиками аудита могут быть другие юридические и/или физические лица, которые намерены заказать такой аудит за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством.
Кроме того, определяется, что аудитор безопасности автомобильных дорог — это физическое лицо, которое прошло специальное обучение, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автодорог и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.
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