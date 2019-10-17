Войти
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
инициатива
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

еврозона
RSS

Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit

193
Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit

Основные камни преткновения на пути к соглашению по Brexit устранены — североирландская Демократическая юнионистская партия приняла последние предложения, сообщает в среду ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух неназванных чиновников ЕС, не уточняя, о каких именно предложениях идет речь.

Ранее сообщалось, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Читайте также: Президент подписал закон о защите бизнеса

Таким образом, отмечает RTE, появился оптимизм относительно того, что соглашение может быть заключено.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар ранее в среду заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды.

Аналогичную точку зрения высказал и президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что работа над соглашением по Brexit находится в завершающей стадии.

Читайте также: Минцифры будет сотрудничать с Минэкономики и диджитализации Германии в сфере блокчейна и кибербезопасности

«Мне хочется верить, что соглашение находится в завершающей стадии, и что мы сможем одобрить его завтра, когда лидеры стран ЕС встретятся с премьер-министром (Великобритании) Борисом Джонсоном», — сообщил журналистам Макрон.

Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее также сообщил, что ситуация с Brexit должна стать ясной к вечеру среды.

«В принципе все станет ясным через семь — восемь часов», — приводят западные СМИ его слова, сказанные журналистам в среду.

Читайте также: Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее «умрет в сточной канаве», чем будет просить ЕС о подобном.

Однако в среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что премьер Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.

Ирландия, Brexit
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 октября 2019
Среда, 16 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016