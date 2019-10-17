Рада создала Единую электронную систему в сфере строительства

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект № 1081 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства». За документ проголосовали 319 нардепов.

Так, предусмотрено создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получение таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также в законе прописано сокращение перечня документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства, и введение электронного взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу «единого окна».

Документом предусмотрена оплата админуслуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности с помощью электронной системы.

Согласно закону, вводится открытый доступ к информации, содержащейся в электронной системе (кроме персональных данных), через портал электронной системы, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектам недвижимого имущества.