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Рябошапка подписал представление на нардепа Дубневича

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Рябошапка подписал представление на нардепа Дубневича

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн «Укрзализныци». Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечается, следствием собрано достаточно доказательств, которые дают основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, находясь на должности председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця» и его потребности при проведении государственных закупок.

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Кроме того, Дубневич имел влияние на основателей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, уравнительных устройств, рамных рельсов, крестовин, комплектов раздельного скрепления.

«Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами Филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по собственному усмотрению.

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«Согласно закону привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины его задержания или избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной рады Украины. Следовательно, генеральный прокурор просит Верховную раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 января Соломенский райсуд избрал меру пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93 млн гривен «УЗ».

Ярослав Дубневич, Руслан Рябошапка, уголовное дело
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