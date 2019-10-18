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В Белом доме объяснили задержку военной помощи Украине

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В Белом доме объяснили задержку военной помощи Украине

Выделение военной помощи Украине США приостановили из-за озабоченности по поводу коррупции. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни, сообщает CNN.

Малвейни отметил, что не было никакой «услуги за услугу».

«Позвольте мне прояснить, не было абсолютно никакой услуги за услугу в отношении украинской военной помощи и любым расследованием в отношении выборов 2016 года», — говорится в заявлении Малвейни.

Малвейни уточнил, что помощь в области безопасности была задержана только потому, что администрация изучала, вносят ли другие страны достаточный вклад и из-за озабоченности по поводу коррупции.

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«Президент никогда не говорил мне задерживать какие-либо деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером», — добавил он.

При этом ранее Малвейни во время брифинга заявил, что администрация Трампа задержала почти 400 млн долларов военной помощи Украине отчасти потому, что президент США требовал от Киева расследовать теорию об причастности Украины ко взлому сервера Демократического национального комитета (DNC) в 2016 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать ей помощь.

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До этого стало известно, что Трамп попросил приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому, хотя до этого, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.

военная помощь, Мик Малвэни
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