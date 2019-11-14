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Сегодня Рада планирует принять бюджет-2020

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Сегодня Рада планирует принять бюджет-2020

Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект 2000 «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Согласно повестке дня, рассмотрение бюджета во втором чтении запланировано на 12:30. Также должен быть рассмотрен законопроект 2144 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Кроме этого, повестка дня предусматривает рассмотрение еще ряда законопроектов.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины „Об использовании земель обороны“ относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков» — он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва.

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении законопроект 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» и 2195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы».

Также в первом чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты 1209 и 1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористических операций и 0887 относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиления ответственности за такие преступления.

Также во втором чтении предусмотрено рассмотрение 1208-2 о Бюро финансовых расследований.

К включению в повестку дня и принятию решения запланирован президентский законопроект 2300 о либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового. Среди прочего, к включению в повестку дня и принятию решения стоят законопроекты 2249 «О внесении изменений в закон „О публичных закупках“ в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа», 2336 по предупреждению и противодействию политической коррупции, 1197 по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, 2241 и 2242.

К включению в повестку дня и принятию решения планируется законопроект 2359 о внесении изменений Переходных положений Налогового кодекса относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа по Протоколу о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

В повестке дня также — рассмотрение в первом чтении законопроектов 2043 "О внесении изменений в закон Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах"(относительно подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации)«, 1220 «О внесении изменений в Закон Украины „О нотариате“ (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов».

В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект 2015 «О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» (в отношении жителей временно оккупированных территорий) и 2113 относительно оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект 0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, 0898 «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности», а также 0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и 0945 по упрощению лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

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Для включения в повестку дня и принятия решения, в частности, предусмотрены законопроекты 2078 о внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» и 2276 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».

На повестке дня в четверг также — три проекта постановлений 2197, 2401 и 2421 «Об определении представителя Верховной Рады Украины в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство».

Верховная Рада, бюджет-2020
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