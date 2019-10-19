Систему трансплантации могут запустить в феврале, - Скалецкая

Система трансплантации органов в Украине может быть запущена уже в феврале 2020 года.
Такое мнение высказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью Украинской правде.
«Полностью система (трансплантации — ред.) может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января, где-то в феврале», — спрогнозировала она.
Скалецкая подчеркнула, что для запуска системы трансплантации в закон необходимо внести несколько, по ее словам, технических изменений. Кроме того, остается вопрос реестра для трансплантации, над которым активно работает команда по диджитализации, что помогает понять его готовность.
«Ведутся переговоры, действительно ли мы можем с первого января запуститься в Киевском регионе уже в промышленном масштабе. Собрали информацию, сколько здесь есть необходимого оборудования. Очень много нет», — отметила руководитель Минздрава.
Министр подчеркнула, что это амбициозная цель — сделать все за 4 месяца, «но надо ставить большие цели».
На вопрос о том, когда могут проводиться операции по трансплантации, Скалецкая отметила: «Параллельно работаем по двум направлениям: ТКМ (трансплантация костного мозга), чтобы успеть хотя бы до конца года, и пересадка (органов — ред.). Это тоже теоретически возможно. По этим вещам расчеты идут, поэтому есть большая вероятность».
По словам министра, возможности будут оцениваться в конце ноября, и тогда можно будет сказать, потребуется ли дополнительное время на запуск этой системы.
«Другой вариант — это переносить вступление действия закона еще раз, но это не имеет смысла», — добавила Скалецкая.
Как сообщалось, развитие трансплантологии было определено в Программе деятельности правительства как один из приоритетов в сфере здравоохранения.
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