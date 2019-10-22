Кличко попытается еще раз собрать Киевсовет

В четверг, 24 октября, состоится заседание Киевского городского совета.
Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook.
«Пленарное заседание на этой неделе состоится. 24.10 в 10.00», — сообщил Прокопив.
Напомним, что заседание Киевсовета 12 сентября не состоялось из-за отсутствия кворума. Во время консультаций все председатели фракций Киевсовета договорились продолжить работу 19 сентября. Однако по состоянию на 10:40 четверга в зале Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов, в то время как для кворума необходим 61 депутат (общая численность депутатов Киевсовета 120). Тогда мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду относительно роспуска Киевсовета 8 созыва и назначения досрочных выборов в столице.
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