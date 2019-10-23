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Зеленский пока не знает, каким будет закон «об особом статусе Донбасса»

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Зеленский пока не знает, каким будет закон «об особом статусе Донбасса»

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что будущий закон «об особом статусе Донбасса» будет обсуждаться и в «нормандском формате», и с украинским обществом, и станет реальностью только после принятия его в Верховной Раде Украины.

«Надо смотреть, что это такое — закон об особом статусе. Пока что это было понимание в Минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует до конца этого года, вы знаете. Какой он будет — это я уже повторяюсь, но это правда, какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в „нормандском формате“, и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины», — сказал он в интервью сайту «Сегодня» в Токио.

Зеленский подчеркнул, что «никто предавать Украину не будет, капитуляции не будет, ничего не будет». «И все это понимают. Мало того — большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, который нас, скажем так, всегда поддерживали, и в Минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, они все об этом говорят», — отметил он.

Зеленский заявил, что «никто не будет сдавать территории, и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье». При этом президент убежден, что без дипломатии, без разговоров, без обсуждения любых условий нельзя решить вопрос с войной на Донбассе.

«Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу — нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят люди на высшем уровне, когда говорит четверка в Нормандском формате. Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны — это абсурд. Поэтому, как можно знать все условия? Чтобы знать все условия, нужно их обсуждать», — пояснил он.

Говоря о своей встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, Зеленский отметил, что «никто не понял, почему бывшие представители нашей власти, скажем так, не понимают, как можно говорить о „формуле Штайнмайера“ сегодня, как можно воплощать ее в жизнь», если с 2016 года «нормандский формат» не работал.

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«Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск, конечно, когда есть действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех КПВВ или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан. Будем работать вместе», — подчеркнул Зеленский.

Донбасс, особый статус, Владимир Зеленский
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Среда, 23 октября 2019
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