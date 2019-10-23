Зеленский рассказал, что тормозит встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что встреча в «нормандском формате» произойдет тогда, когда состоится разведение сил сторон на трех участках линии разграничения на Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима прекращения огня.

«Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой „формулы Штайнмайера“ и когда у нас будет разведение на трех участках», — сказал он в интервью сайту «Сегодня» в Токио.

Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось, сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.

«Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что всё обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в „нормандском формате“. Другая информация мне просто не известна», — указал он.