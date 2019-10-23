Зеленский рассказал, что тормозит встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что встреча в «нормандском формате» произойдет тогда, когда состоится разведение сил сторон на трех участках линии разграничения на Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима прекращения огня.
«Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой „формулы Штайнмайера“ и когда у нас будет разведение на трех участках», — сказал он в интервью сайту «Сегодня» в Токио.
Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось, сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.
«Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что всё обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в „нормандском формате“. Другая информация мне просто не известна», — указал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016